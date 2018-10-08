В Крыму уволили автора статьи о вилле пропагандиста Киселева

Украина

В оккупированном Россией Крыму за статью о вилле российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле поплатился должностью архитектор Владимир Мазурин. Автор материала, собственно, писал не о недвижимости Киселева, а об опасности строительства на побережье — мол, дома могут сползти в море в результате оползня.

О своем увольнении «Новой газете» сообщил сам архитектор, которого в срочном порядке вызвали рано утром на работу и сообщили: «Вы нам больше не нужны». До этого главного редактора газеты «Город24» Елену Войтову заставили выкупить тираж газеты, в которой был опубликован материал, а затем также «попросили» на выход.

Владимир Мазурин сообщил, что в электронную версию газеты внесли изменения — на месте его материала о недвижимости пропагандиста появился рекламный блок.

В статье «Чародеи оползневого склона» архитектор вспоминал, как в 2015—2016 годах руководил реконструкцией виллы в Коктебеле, при строительстве которой в 2005 году были допущены нарушения. Из-з них здание может «сползти» на стоящие внизу дома. Издание уточняет, что другой дачи, стоящей на обрыве в Коктебеле, нет — есть только киселевская вилла.

Сам Дмитрий Киселев заявил, что подал заявление в полицию, обвинив архитектора Мазурина в вымогательстве и заявив, что «все его цифры взяты с потолка».

Также издание сообщает, что летом этого года в Коктебеле произошел конфликт: оккупационные власти потребовали, чтобы набережная города перешла в собственность полуострова, а местные считают, что проект реконструкции набережной лоббирует непосредственно Дмитрий Киселев, чья дача находится рядом.

Телеведущий и директор пропагандистского канала «Россия сегодня» Дмитрий Киселев владеет солидной недвижимостью в аннексированном Крыму. В частности, в Коктебеле ему принадлежат земельные участки с посадками маслиновых деревьев, виноградники и винзавод.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный своими антиукраинскими высказываниями телеведущий Дмитрий Киселев резко раскритиковал совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

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