«Дело 2 мая»: ранее оправданных фигурантов вернут в суд принудительно

Украина

Коллегия Апелляционного суда Николаевской области приняла (в пятницу, 5 октября) решение о принудительном приводе на судебное заседание некоторых из 19 оправданных фигурантов дела о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 и пострадали около 300 человек.

На такую меру служители Фемиды пошли потому, что часть фигурантов систематически не являются на процесс, в результате чего судебные заседания откладывались уже семь (!) раз.

«Все участники были заблаговременно уведомлены о дате и времени рассмотрения, — доложили в ходе заседания. — Семь из 19-ти оправданных еще ни разу не являлись в суд и при этом не сообщали об уважительных причинах неявки».

Заслушав мнение участников судебного разбирательства, суд вынес постановление о принудительной доставке на заседание ранее оправданных Александра Алешина, Валентина Власенко, Евгения Зайцева, Сергея Рудика, Максима Сакаукова, Александра Суханова и Александра Шапки.

Напомним, в производстве Апелляционного суда Николаевской области находится уголовное производство по апелляционной жалобе прокуратуры Одесской области на приговор Ильичевского городского суда Одесской области от 18 сентября 2017 года, вынесшего оправдательный приговор обвиняемым по «делу 2 мая» активистам одесского Куликова поля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам — украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову — сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спустя четыре года после кровавых событий скрывающийся в России экс-начальник главка ГСЧС в Одесской области Владимир Боделан решил сотрудничать со следствием.

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