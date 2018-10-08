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В США заморозили активы российского олигарха Дерипаски

10:42 8 октября 2018   342
Олег Дерипаска
Инф. «ФАКТОВ»

В Америке заморожены активы российского олигарха Олега Дерипаски, который попал в санкционный список США. Среди активов, попавших под ограничительные меры, — дома в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украины» со ссылкой на The New York Post. Сообщается, что один из особняков, расположенный в престижном районе Нью-Йорка, был куплен олигархом десять лет назад за 42,5 миллиона долларов. Также сообщается, что наряду с замораживанием активов в Америке, Министерство финансов США ведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу отказа от некоторых операций, который он проводит из Европы. Это делается для того, чтобы «эти операции не оказались под санкциями».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2014—2016 годах спецслужбы США пытались сделать Олега Дерипаску своим информатором. Взамен ему обещали уладить юридические проблемы с американскими властями и помочь в получении американской визы.

С 2017 года в США наложили санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, в том числе на 136 в рамках санкций, касающихся российской агрессии в Украине. Под действие ограничительных мер попал Олег Дерипаска и его компания «Русал».

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