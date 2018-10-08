Происшествия

Нападение на одесского активиста в суде: начато уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по факту нападения на руководителя одесской ячейки «Автомайдана» Виталия Устименко в здании Соломенского районного суда Киева.

«Уголовное производство по нападению в Соломенском суде открыто, — сообщил сам Устименко в сети Faceboоk. — Геннадий Труханов, Александр Иваницкий, Денис Балух, ждите приглашения на допрос». (Труханов — мэр Одессы, Иваницкий и Балух — депутаты горсовета в составе промэрской фракции «Доверяй делам». — Авт.).

Напомним, нападение на Устименко произошло 15 февраля, когда неизвестные в черной униформе без опознавательных знаков избили активиста Виталия Устименко и его соратника Олега Слабоспицкого. Тогда же активисты заявили, что приказ о нападении отдал депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий, который входил в «группу поддержки» мэра Одессы и находился в суде.

Эксперты отмечают, что «полиция явно активизировалась… показушно: в преддверии визита в Одессу генпрокурора Луценко и главы МВД Авакова, которым Порошенко поручил расследовать нападения на активистов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подозреваемый в нападении на одесского активиста Устименко оказался дезертиром.

Фото Facebook Виталия Устименко

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