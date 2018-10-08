В Прикарпатье из-за кори приостановили учебу

Здоровье

В связи с заболеванием корью 21 процента от общего количества учеников учебно-воспитательный процесс в Петранковской школе приостановлен до 16.10.2018 года. Об этом сообщило Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Согласно информации других источников со ссылкой на данные областного лабораторного центра, восемь детей госпитализированы, а всего с начала года в селе Петранка заболели корью 58 человек.

Вспышки кори, возникавшие в различных регионах Украины с прошлого года, пока не идут на спад. Так, по данным Минздрава, с начала года корью заболели 28 889 человек (11 738 взрослых и 17 151 детей).

Украина возглавила список европейских стран, наиболее сильно пострадавших от вспышки кори: на нашу страну пришлось более половины случаев заражения 23 тысячи из 41 тысячи в европейском регионе.

Новый учебный год Винницкой области начался со вспышки кори: 28 школьников из пгт Тывров заболели корью аккурат к 1 сентября.

А в Закарпатье из-за вспышки кори закрыли школу. Комиссия райадминистрации приняла решение объявить карантин на 21 день.

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