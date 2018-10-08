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Нападение на Гусовского: 18 подозреваемым назначен арест
В Киеве избрали меру пресечения 18 молодым людям, которых подозревают в нападении на депутата Киевсовета Сергея Гусовского: четверо отправлены под круглосуточный домашний арест, 14 — под ночной домашний. Напомним, во время инцидента, который произошел в четверг, 4 октября, политика облили зеленкой прямо в здании КГГА.
Как сообщает УНН, такую меру пресечения участникам инцидента избрал Шевченковский районный суд Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в полиции рассматривают три версии нападения на депутата Киевсовета Сергея Гусовского: его общественная деятельность, депутатская и политическая деятельность, а также выход политика из депутатской группы.
Ранее в Одессе облили зеленкой нескольких пророссийски настроенных жителей города, которые пришли на Куликово поле, чтобы почтить память участников трагических событий 2 мая 2014 года, но при этом стали вспоминать умершего российского певца Йосифа Кобзона и ликвидированного главаря боевиков террористической «ДНР» Александра Захарченко.
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