Живодерский скандал в Хмельницком: руководитель приюта для животных оказался догхантером (видео)

Люди и звери

Зоозащитники Хмельницкого обнаружили, что в городе убийством бездомных собак занимается сам директор Центра обращения с животными. Инцидент с отравлением двух собак произошел еще на прошлой неделе, 3 октября. Видео вызвало бурю негодования у жителей областного центра. Об этом говорится на странице организации «Спаси жизнь» в Instagram.

По словам защитников, в ветлечебнице погибли две собаки, которых туда доставили волонтер и полиция.

«Лично главный врач и профессор ветеринарной медицины Кирилл Чумаков боролся за жизнь животных до позднего вечера. Рыжая собака умерла. Черная спасена, но до сих пор в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как передает ТСН , активисты взялись выяснить личность догхантеров. По их словам, им оказался и.о. директора городского приюта (Центра обращения с животными), начальник бригады отлова собак ХКП «Спецкомунтранс» Владислав Медляковский.

Мужчину опознали по видео с камеры наблюдения, которое защитники также выложили на своих страницах в соцсетях.

«На видео человек якобы пьет кофе, а потом выбрасывает из стакана яд (маленькие кусочки колбаски с ядом). На видео с ним водитель бригады Анатолий (оранжевый жилет)», — сообщили активисты.

По словам защитников животных, многие собаки в городе были убиты именно этим ядом.

Во вторник, 9 октября, у активистов назначена встреча с дирекцией «Спецкоммунтранс». Они требуют освободить догхантеров с их должностей и наказать. В этом вопросе им якобы пообещал помочь мэр Хмельницкого.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении собак в Киеве. В жилом массиве Оболонь неизвестные разбили окно и бросили яд в квартиру пожилой киевлянки, устроившей в ней незарегистрированный приют для бездомных собак. А летом произошла еще одна страшная история: в Николаевском «центре защиты животных» за один день убили 150 собак.

Отметим, в Украине суд впервые назначил реальный срок за жестокое обращение с животными. Так, Долинский районный суд Ивано-Франковской области признал виновным ранее судимого за кражу 24-летнего безработного жителя села Витвица в особо жестоком обращении с животными и назначил наказание с реальным сроком лишения свободы.

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