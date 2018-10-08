Украина

Геращенко рассказала, как боевики в Минске бросили Кучме паспорт убитого на Донбассе украинца

Во время одной из встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске представители боевиков бросили президенту Украины (1994−2005 гг.) Леониду Кучме окровавленный паспорт. Документ принадлежал погибшему на Донбассе украинцу Василию Слипаку.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко. «Это был паспорт убитого террористами Василия Слипака. Мы были в шоке. И бросились к Леониду Кучме, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту», — сообщила она на своей страничке в социальных сетях.

По словам первого вице-спикера, украинская сторона настаивала, чтобы документ приняли представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам. «В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству? — говорила тогда я», — вспоминает Ирина Геращенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в кинопрокат вышел документальный фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния «Миф», посвященный жизни и смерти всемирно известного оперного певца, погибшего в зоне АТО.

В феврале 2017 года Василий Слипак был удостоен звания Героя Украины.

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