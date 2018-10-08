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Жириновский опозорился, упав на колени прямо на сцене: сеть насмешило видео

Скандальный российский политик, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский упал на колени, готовясь к публичному выступлению на сцене. Отмечается, что грузный мужчина просто не заметил последнюю ступеньку.

Инцидент произошел на инаугурации губернатора Владимирской области.

Подняться Владимиру Вольфовичу помог фотограф, снимавший церемонию.

В комментариях к видео, опубликованному в Twitter, интернет-пользователи «жалеют» Жириновского.

«Укатали сивку крутые горки», — написал Svetlana.

«Возраст уже», — вторит ей Наталия.

В ЛДПР уже отреагировали на досадный инцидент, сообщив, что лидер партии после случившегося «чувствует себя нормально».

Как сообщали ФАКТЫ, Шевченковский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении Жириновского, который вместе с российскими депутатами от ЛДПР финансировали террористов на Донбассе.

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