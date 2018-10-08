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Жириновский опозорился, упав на колени прямо на сцене: сеть насмешило видео
Скандальный российский политик, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский упал на колени, готовясь к публичному выступлению на сцене. Отмечается, что грузный мужчина просто не заметил последнюю ступеньку.
Инцидент произошел на инаугурации губернатора Владимирской области.
Подняться Владимиру Вольфовичу помог фотограф, снимавший церемонию.
В комментариях к видео, опубликованному в Twitter, интернет-пользователи «жалеют» Жириновского.
«Укатали сивку крутые горки», — написал Svetlana.
«Возраст уже», — вторит ей Наталия.
В ЛДПР уже отреагировали на досадный инцидент, сообщив, что лидер партии после случившегося «чувствует себя нормально».
Как сообщали ФАКТЫ, Шевченковский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении Жириновского, который вместе с российскими депутатами от ЛДПР финансировали террористов на Донбассе.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.