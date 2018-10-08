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В Канаде прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: появилось первое видео

18:10 8 октября 2018   291
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Инф. «ФАКТОВ»

В Канаде произошел мощный взрыв на заводе по переработке нефти. Предприятие расположено в городе Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик на востоке страны.

Данных о причинах возгорания и о количестве пострадавших на данный момент нет.

В сети появилось видео инцидента.



Напомним, в конце сентября в Италии произошел взрыв на предприятии по производству игристых вин, а в сентябре в России горел оборонный завод.

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