- 21:13 Стрельба с участием военных в Киеве: появились новые подробности
- 20:46 Звезда «Танців з зірками» выпала из автобуса
- 20:19 В Одессе — масштабное ДТП с участием двух маршруток, есть пострадавшие
- 20:18 Нападения на активистов Устименко и Михайлика: в Одессе суды вынесли новые решения
- 20:16 Пытки в колонии: начато расследование издевательств над узниками в Виннице
- 20:09 Задержание Нагорного: сделано важное уточнение
- 20:05 Беременная Регина Тодоренко порадовала фанов ярким осенним фото с женихом
- 19:47 В Украине предупредили о новой опасности из-за фальшивых паспортов
- 19:34 Стало известно, как российские тюремщики отомстили Сенцову
- 19:25 Счета Елены Степаненко арестованы: юмористка осталась без копейки
В Канаде прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: появилось первое видео
В Канаде произошел мощный взрыв на заводе по переработке нефти. Предприятие расположено в городе Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик на востоке страны.
Данных о причинах возгорания и о количестве пострадавших на данный момент нет.
В сети появилось видео инцидента.
Напомним, в конце сентября в Италии произошел взрыв на предприятии по производству игристых вин, а в сентябре в России горел оборонный завод.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.