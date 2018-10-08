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Дочь Джорджа Буша Барбара вышла замуж (фото)
Дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и внучка 41-го президента США Джорджа Буша-старшего вышла замуж. 36-летняя Барбара Буш стала женой 37-летнего сценариста и актера Крэйга Койна (он сыграл небольшую роль в военной драме «Морпехи»).
Свадьба стала неожиданностью для журналистов, так как о помолвке пара публично не объявляла. Романтическая церемония прошла на территории семейного поместья в штате Мэн. Торжество было скромным — на нем присутствовали лишь 20 членов семей жениха и невесты.
Барбара была в платье от дизайнера Веры Вонг. На ее руке красовался браслет из слоновой кости — в честь ее покойной бабушки-тезки Барбары Буш, которая умерла в апреле этого года в возрасте 92 лет. Этот браслет Джордж-старший подарил супруге на 70-летнюю годовщину их свадьбы.
Отмечается, что Барбара вступила в брак на десять лет позже, чем ее работающая на телевидении сестра-двойняшка Дженна. Дженна Буш сыграла свадьбу с Генри Хагером 10 мая 2008 года, и сейчас пара воспитывает двоих дочерей — пятилетнюю Маргарет и трехлетнюю Поппи.
Барбара, которая была генеральным директором Глобального корпуса говорит, что не могла выйти замуж раньше из-за напряженной работы. Сейчас женщина оставила свой пост ради семьи.
Как сообщает издание People, с будущим мужем мисс Буш познакомилась в ноябре прошлого года: общие друзья организовали им свидание вслепую. Уже к Новому году они официально стали парой. И, хотя Крэйг жил в Лос--Анджелесе, а Барбара — в Нью-Йорке,
расстояние не стало помехой роману.
Ради супруги Крэйг согласился на переезд и теперь они будут жить на Манхэттене.
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