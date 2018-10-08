Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дочь Джорджа Буша Барбара вышла замуж (фото)

18:24 8 октября 2018   356
Барбара Буш в свадебном платье с женихом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и внучка 41-го президента США Джорджа Буша-старшего вышла замуж. 36-летняя Барбара Буш стала женой 37-летнего сценариста и актера Крэйга Койна (он сыграл небольшую роль в военной драме «Морпехи»).

Свадьба стала неожиданностью для журналистов, так как о помолвке пара публично не объявляла. Романтическая церемония прошла на территории семейного поместья в штате Мэн. Торжество было скромным — на нем присутствовали лишь 20 членов семей жениха и невесты.

Барбара была в платье от дизайнера Веры Вонг. На ее руке красовался браслет из слоновой кости — в честь ее покойной бабушки-тезки Барбары Буш, которая умерла в апреле этого года в возрасте 92 лет. Этот браслет Джордж-старший подарил супруге на 70-летнюю годовщину их свадьбы.

Отмечается, что Барбара вступила в брак на десять лет позже, чем ее работающая на телевидении сестра-двойняшка Дженна. Дженна Буш сыграла свадьбу с Генри Хагером 10 мая 2008 года, и сейчас пара воспитывает двоих дочерей — пятилетнюю Маргарет и трехлетнюю Поппи.

Барбара, которая была генеральным директором Глобального корпуса говорит, что не могла выйти замуж раньше из-за напряженной работы. Сейчас женщина оставила свой пост ради семьи.

Как сообщает издание People, с будущим мужем мисс Буш познакомилась в ноябре прошлого года: общие друзья организовали им свидание вслепую. Уже к Новому году они официально стали парой. И, хотя Крэйг жил в Лос--Анджелесе, а Барбара — в Нью-Йорке,
расстояние не стало помехой роману.

Ради супруги Крэйг согласился на переезд и теперь они будут жить на Манхэттене.

Как ранее писали «ФАКТЫ», украинская певица Ирэна Карпа в третий раз вышла замуж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины