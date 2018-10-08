Николай Тищенко показал, как проводит выходные с сыном

Шоу-бизнес

Известный ресторатор и ведущий Николай Тищенко, который вылетел из проекта «Танці з зірками», полностью окунулся в работу над телевизионным реалити «Ревизор с Тищенко» на «Новом канале». Ему пришлось объездить немало городов, инспектируя рестораны страны. И вот, наконец, у Тищенко выдались свободные выходные, которые он с удовольствием провел дома с семьей. Николай признается, что в отъездах очень скучает по маленькому сыну Давиду, который очень быстро растет и радует родителей своими достижениями.

Николай разместил в Instagram фото с сыном на руках. Снимок сделан в Киеве, во дворе его частного дома.

«Наши семейные традиции вернулись! Папа опять берет выходные! А вы проводите время с детьми?» -- подписал Тищенко снимок.

Напомним, супруга Тищенко Алла Барановская, которая моложе его на 20 лет, родила сына в США весной 2017 года. Некоторое время пара скрывала факт рождения малыша и не показывала его фото.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что свою новорожденную дочь показала американская актриса Кейт Хадсон.

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