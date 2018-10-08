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"Еще бы буденовки надели": в России нашли виновных в провалах операций разведки
Министерство обороны РФ провело секретное совещание, на котором ответственность за провалы сотрудников российской военной разведки в кибероперациях за рубежом была возложена на полковника ГРУ Константина Бахтина. Об этом стало известно источнику центра Досье в Минобороны.
Отмечается, что Бахтин является близким другом одного из отравителя Скрипалей Анатолия Чепиги (оперативный псевдоним «Руслан Боширов»).
На секретном совещании в Минобороны РФ действиям российских кибердиверсантов были даны нелестные определения вроде «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «еще бы буденовки надели».
Теперь в ГРУ пройдет большая зачистка. В том числе Бахтина в ближайшее время могут отозвать в Москву и, возможно, «снимут не только погоны».
Отметим, расследователи установили, что группы ГРУ, засланные проводить кибердиверсии за рубежом, были обречены на провал заранее. Так, контрразведка Нидерландов прослушивала телефон второго секретаря посольства РФ Константина Бахтина, который постоянно обсуждал детали кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Напомним, ранее Минобороны Нидерландов сообщили о высылке из страны четверых сотрудников ГРУ, подозреваемых в подготовке хакерской атаки против Организации по запрещению химического оружия и лаборатории, где расследуют химические атаки в Великобритании.
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