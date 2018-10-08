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В деле об убийстве болгарской журналистки нашли российский след
К хищениям из европейских фондов в Болгарии, расследованием которых занималась изнасилованная, а затем убитая журналистка Виктория Маринова, мог быть причастен глава болгарской дочерней компании нефтяной компании «Лукойл» Валентин Златеев. Об этом в Телеграм-канале сообщил заместитель генерального директора российского подразделения Transparency Int. Илья Шуманов.
Также в расследовании упоминаются фамилии российских девелоперов, которые получили болгарские паспорта и являются партнерами российского экс-сенатора и бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.
Комментариев ни со стороны «Лукойла», ни со стороны его бывшего менеджера пока нет, отмечают журналисты.
Как сообщали «ФАКТЫ», 30-летнюю женщину убили в городе Русе. Непосредственной причиной смерти стали многочисленные удары по голове. Кроме того, Викторию душили.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.