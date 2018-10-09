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Крымский мост обречен: Ислямов объяснил, почему сооружение не выдержит первой морозной зимы
Крымскотатарский активист Ленур Ислямов уверен в том, что у мостового перехода с материка на Крымский полуостров нет будущего — он построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений. В комментарии изданию «Обозреватель» он заявил, что любые нагрузки, в частности таяние льдов в Азовском море, приведут к его разрушению.
«Мост построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений. Там тектонические плиты, и смещение буквально на несколько миллиметров приведет к тому, что мост будет падать»,— сказал активист.
По мнению Ислямова, пуск грузового транспорта, а в дальнейшем, железнодорожного сообщения ускорит разрушение.
Кроме того, Крымский мост не застрахован от таяния льдов в Азовском море, и с приходом сильных морозов строение будет обречено.
«При той малой глубине Азовского моря, оно на самом деле очень коварное, зимой там скапливается очень большое количество льда. Просто в прошлом году зима была довольно теплая, а я помню зимы, когда там толщина льда доходила до 3 метров. И когда это все начинает сходить, льдины идут как раз в сторону Керченского пролива. Поэтому, это все двинется в сторону Крымского моста, он в любом случае обречен»,— полагает Ислямов.
Напомним, что в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как от незаконно построенного оккупантами Крымского моста съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части. Позже стало известно, что ЧП произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и «упростило правила проведения работ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэра одного из городов «наказали кровью», облив весь его кабинет по причине содействия чиновника постройке Крымского моста.
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