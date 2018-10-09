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Ищет утешения: Ани Лорак опубликовала трогательное фото с дочерью
Известная украинская певица Ани Лорак переживает сейчас «черно-белый» период в своей жизни: измена мужа, ДТП с автомобилем, отмена концертов. Найти утешение в данной ситуации она пытается, прежде всего, в работе: артистка много гастролирует со своим шоу «Дива».
Еще одним источником вдохновения для нее стало общение с дочерью: редкие выходные Ани предпочитает проводить вместе с ней — вероятно, родная душа придает ей больше жизненной энергии.
В своем Instagram певица опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе с Софией. «Мое сердце», — написала она в комментариях.
Поклонники отметили, что кадр получился одновременно трогательным и грустным.
«Держитесь чем сильнее испытание, тем больше будет награда», «Вас любит Господь — только так приходит вера и благодать», «Девочка! Все у тебя будет хорошо. Ты будешь любить и будешь любима. Счастья тебе», «Ани, Вы редкий человек на этой Земле — талантливая, красивая, обаятельная, умная, не растерявшая душевной теплоты и искренности!», «Все будет хорошо. И еще лучше!»— пишут они в комментариях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. При этом певица достойно вышла из ситуации — она не стала устраивать шоу из-за измены, «спокойно» подала на развод и при этом даже решила не препятствовать в будущем общению Софии с отцом Муратом Налчаджиоглу.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.