Ищет утешения: Ани Лорак опубликовала трогательное фото с дочерью

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Ани Лорак переживает сейчас «черно-белый» период в своей жизни: измена мужа, ДТП с автомобилем, отмена концертов. Найти утешение в данной ситуации она пытается, прежде всего, в работе: артистка много гастролирует со своим шоу «Дива».

Еще одним источником вдохновения для нее стало общение с дочерью: редкие выходные Ани предпочитает проводить вместе с ней — вероятно, родная душа придает ей больше жизненной энергии.

В своем Instagram певица опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе с Софией. «Мое сердце», — написала она в комментариях.

Поклонники отметили, что кадр получился одновременно трогательным и грустным.

«Держитесь чем сильнее испытание, тем больше будет награда», «Вас любит Господь — только так приходит вера и благодать», «Девочка! Все у тебя будет хорошо. Ты будешь любить и будешь любима. Счастья тебе», «Ани, Вы редкий человек на этой Земле — талантливая, красивая, обаятельная, умная, не растерявшая душевной теплоты и искренности!», «Все будет хорошо. И еще лучше!»— пишут они в комментариях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. При этом певица достойно вышла из ситуации — она не стала устраивать шоу из-за измены, «спокойно» подала на развод и при этом даже решила не препятствовать в будущем общению Софии с отцом Муратом Налчаджиоглу.

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