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Украинские военные жестко ответили на обстрелы боевиков "ДНР"-"ЛНР"
По данным украинской разведки, в зоне проведения операции Объединенных сил были уничтожены пятеро оккупантов и еще шестеро получили ранения. Напомним, что ранее украинские военные на Донбассе взяли под контроль новые территории.
Как сообщают в штабе ООС, в ходе боевых действий ранения получили трое украинских военнослужащих. С начала суток, 9 октября, боевики дважды обстреляли наши позиции на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино. Огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А за минувшие сутки российские оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 12 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения: минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23−2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ уничтожили огневую позицию боевиков на Донбассе.
Также офицер ВСУ показал в социальных сетях видео уничтожения техники боевиков в районе проведения операции Объединенных сил.
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