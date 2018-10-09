Здоровье

Где в Киеве с 9 по 12 октября можно бесплатно пройти медицинское обследование

В Киеве продолжается бесплатное медицинское обследование пациентов в рамках проекта «Врач в вашем доме». Каждую неделю горожан приглашают пройти экспресс-диагностику. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в целом с начала работы этого проекта обследовалось уже 38 тысяч 450 киевлян. У горожан есть возможность определить основные показатели здоровья, получить консультации медиков, пройти тесты на неинфекционные заболевания, в том числе измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови.

Кроме того, мультидисциплинарные бригады, в состав которых входят врач и медсестра первого звена и узкопрофильные специалисты, выезжают к социально незащищенным семьям и к людям, которые не могут самостоятельно добраться в медучреждения.

Как правило, у большей части обследованных обнаруживаются серьезные проблемы со здоровьем: лишний вес, повышенное давление, уровень холестерина и сахара в крови свидетельствуют о заболеваниях. После экспресс-диагностики людям предлагают обратиться к лечащему врачу, пройти дополнительное обследование и лечение.

На этой неделе с 9 по 12 октября (в основном с 11.00 по 14.00) горожан приглашают в медицинские пункты, которые будут открыты по адресам:

Голосеевский район

9, 11 октября — улица Б. Васильковская, 102 (возле почты);

10, 12 октября — улица Набережно-Корчеватская, 68 (возле остановки).

Дарницкий район

9 октября -- улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

10 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

11 октября — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Вербицкого (Парк имени воинов-интернационалистов);

12 октября — улица Заслонова, 22 (центр занятости).

Деснянский район

9 октября — улица Лаврухина, 6;

10 октября — улица Милютенко, 11, парк «Деснянский»;

11 октября — улица Милославская, 33.

Днепровский район

9 октября — улица Радужная, 9а (центр занятости), — с 10.00 до 13.00, улицы Бучмы, 2 (рынок), Минина 4а (отделение Пенсионного фонда), Пражская, 34а (заведение быстрого питания «Первая пекарня твоего города»), Шептицкого, 24 (центральная районная библиотека имени Тычины), — с 11.00 до 14.00;

10 октября — улица Кибальчича, 13б (ЖЭК № 409), — с 14.00 до 17.00, улицы Бучмы, 2 (рынок «Березняки»), Миропольская, 1 (аптека № 77), Пражская, 34а (заведение быстрого питания «Первая пекарня твоего города»), Окипной, 9 (аптека № 109), — с 11.00 до 14.00;

11 октября — улица Курнатовского, 7а (райуправление труда и соцзащиты населения), — с 10.00 до 13.00, улицы Бучмы, 2 (рынок «Березняки»), Миропольская, 13а (ЖЭК № 404), Пражская, 34а (заведение быстрого питания «Первая пекарня твоего города»), Энтузиастов, 43/1 (ЖЭК № 420), — с 11.00 до 14.00 ;

12 октября — проспект Ватутина, 4а (ЖЭО № 412), — с 9.00 до 12.00, улицы Бучмы, 2 (рынок «Березняки»), Жмаченко (парк «Победы»), Пражская, 34а (заведение быстрого питания «Первая пекарня твоего города»), Шептицкого, 24 (районная библиотека имени П. Тычины), — с 11.00 до 14.00.

Оболонский район

9 октября — улица Кондратюка, 4б (библиотека имени П. Мирного);

10 октября — улица Архипенко, 3 (библиотека имени Самеда Вургуна);

11 октября — улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);

12 октября — улица Малиновского, 11 В (детская школа искусств).

Печерский район

9 октября — улицы Подвысоцкого, 4а, Мазепы, 2;

10 октября — улицы Мечникова, 8, Тверской тупик, 10;

11 октября — улицы Подвысоцкого, 13, Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);

12 октября — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 13.

Подольский район

9 октября — проспект Свободы, 22 (КП «Фармация № 51»), территориальный центр соцобслуживания;

10 октября — улицы Константиновская, 1 («Фармация»), Порика, 13 («Фармация» № 48));

11 октября — улицы Туровская, 26 (детская поликлиника), Гречко, 14 («Фармация» № 95);

12 октября — улицы Константиновская, 9/6 (центр оказания админуслуг), Гречко, 20а (районный центр занятости);

Святошинский район

9, 11 октября — проспект Победы, 97;

10, 12 октября — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»).

Соломенский район

9, 11 октября — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация) и Комарова, 3 (Медгородок);

10, 12 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация).

Шевченковский район

9 октября — улица Б. Хмельницкого, 42 (аптека № 27, «Фармация»);

10 октября — улица Сечевых Стрельцов (Артема), 10 (аптека № 7, «Фармация»);

11 октября — улица Телиги, 43;

12 октября — улица Зоологическая, 2 (общежитие);

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