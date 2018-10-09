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Масштабное ДТП в Одессе: умер один из пострадавших (фото)
В ночь на 9 октября скончался в больнице от тяжелых травм один из пострадавших в масштабном ДТП в Одессе — водитель автомобиля Ford. Напомним, вечером 8 октября на улице Мельницкой столкнулись сразу четыре авто, в том числе два маршрутных микроавтобуса. Полиция начала расследование по факту крупной аварии.
«Следственно-оперативная группа установила, что автомобиль Ford Focus, двигаясь в сторону Ивановского моста, пошел на обгон транспортного средства, находившегося впереди, — прокомментировали в региональном главке Нацполиции. - Осуществляя этот маневр, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Opel Vectra, которая двигалась в направлении улицы Балковской. В результате Ford Focus зацепил еще два маршрутных такси. С многочисленными травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены четыре человека: водители легковых иномарок в возрасте 28 и 43 лет, 28-летняя пассажирка Ford Focus и 64-летняя пассажирка одной из маршруток».
По данному факту начато уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других ДТП — в Киеве. Так, 7 октября на Борщаговке Opel, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора, врезался в Mercedes с детьми. А 8 октября на Надднепрянском шоссе Toyota влетела под фуру.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..