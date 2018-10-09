Украинский политзаключенный в Крыму прекращает голодовку

Политика

Украинский активист Владимир Балух, который отбывает наказание в аннексированном Россией Крыму , решил прекратить голодовку. Об этом говорится в обращении Балуха, которое на пресс-конференции в Киеве зачитал архиепископ УПЦ КП Климент, сообщает «Крым.Реалии».

Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи по настоянию архиепископа УПЦ КП Климент Балух стал употреблять минимальный набор продуктов — два стакана овсяного киселя, 50−70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом.

По данным защитника Балуха, у активиста после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.

Отметим, недавно так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам (вместо 5лет) колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что другой украинский узник — политзаключенный Олег Сенцов, отбывающий наказание в российском городе Лабытнанги, принял решение прекратить голодовку, которая длилась 145 дней. За это время Сенцов потерял около 20 килограммов веса, у него начались необратимые процессы в организме. По словам адвоката Сенцова, у него стала распадаться печень, появились серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Более подробно о том, как российские тюремщики собирались вывести Олега Сенцова из голодовки читайте в материале «ФАКТОВ»: «Это могло его убить: что говорят в Украине о „сюрпризе“ для Сенцова от тюремщиков Путина».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter