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Стало известно, как мобильные операторы обманывают украинцев, подключая платные сервисы
В Украине мобильные операторы и контент-провайдеры подписывают владельцев телефонов на платные сервисы, которые те не заказывают. Также активизацией подписки услуги незаметно для абонента занимаются вирусы для мобильных платформ.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил эксперт телеком-рынка Роман Химич. «Люди действительно могут не замечать, как была оформлена такая подписка. Контент-провайдеры активно используют приемы, направленные на то, чтобы сделать этот процесс незаметным», — утверждает эксперт. По его словам, непроизвольно подписаться на платный сервис может и сам абонент, который просматривал сайт и случайно коснулся незаметной кнопки, которая активизирует услугу: «Это — грубое нарушение контент-провайдером его соглашения с мобильным оператором, но выявить его сложно».
Что же касается вирусов для мобильных платформ, которые незаметно подписывают абонентов на платные сервисы, то их, по словам Романа Химича, распространяют контент-провайдеры. «Человек, телефон которого „заразился“ таким вирусом, не знает, что происходит на гаджете. А пользователя периодически будут подписывать на различные платные услуги», — предупреждает эксперт. Причем, по его словам, отказ от платной услуги еще не будет означать то, что абонента повторно на нее не подпишут. «Проблему удалось бы решить, если бы у мобильного оператора была команда, позволяющая раз и навсегда заблокировать такую подписку. Но у большинства операторов такого нет», — подчеркивает Роман Химич.
Несколько лет назад Нацкомиссии по регулированию связи предлагали решить эту проблему на законодательном уровне, введя три правила: наличие у каждого оператора команды, раз и навсегда блокирующей все контент-услуги, информирование абонента обо всех без исключения списаниях средств и чтобы по умолчанию любые контент-услуги были отключены. «Принятие этих правил закрыло бы проблему с контент-провайдерами. Но ни одно из этих предложений Нацкомиссия не приняла», — отметил Роман Химич.
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Дурят нашего брата: Lifecell и „Киевстар“ тайком подключали украинцев к платным услугам».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бесплатный Wi-Fi в общественных местах — метро, парках, общепитах — может быть угрозой для персональных данных.
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