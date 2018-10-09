Украина

Вслед за TruCAM на дороги Украины могут вернуть скандальный «Визир»: чего ждать и к чему готовиться

Несколько месяцев назад «ФАКТЫ» сообщали о том, что на дороги Украины снова вернутся приборы измерения скорости TruCAM. И это таки случилось: с 8 октября полиция начала их применять. Правда, как сообщил на брифинге заместитель главы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, американских лазерных приборов, которые успешно прошли поверку, пока только около 30 штук. Да и первую неделю они работают в «пилотном» режиме: полиция будет измерять скорость и только предупреждать нарушителей, а вот штрафы начнут выписывать с 16 октября.

Вместе с тем замглавы патрульной полиции Украины пообещал, что в скором времени приборы измерения скорости установят не только на дорогах, но и в служебных авто. Причем в машинах планируют использовать не TruCAM, которые для этого не предназначены. А вот какие именно устройства установят, Билошицкий не сказал.

Между тем, если посмотреть решение Кабинета министров Украины от 3 октября, где есть список разрешенных к применению средств фиксации на дорогах в автоматическом режиме, можно увидеть в перечне не только американские TruCAM, но и скандально известные российские приборы «Визир» (они могут фиксировать скорость в движении), которые впервые появились на наших дорогах десять лет назад.

Действительно ли российский «Визир» способен в движении измерять скорость и какие подводные камни кроются в использовании этого прибора, узнавали «ФАКТЫ».

— Российские приборы «Визир», в отличие от своих американских собратьев, действительно способны определять скорость как в стационарном режиме, таки в движении, — рассказал «ФАКТАМ» бывший сотрудник ГАИ, а ныне автоюрист Илья Макаренко. — Кроме того, они «ловят» и встречные, и попутные автомобили на расстоянии от 100 до 400 метров (дальность радара. — Авт.). «Визир» может работать в двух режимах: фото- и видеофиксации превышения скорости. Перед использованием в приборе нужно установить так называемый порог скорости, превышение которого влечет за собой наказание. После этого в режиме фотофиксации полицейский визуально определяет нарушителя и с помощью кнопки «контроль» дает прибору команду сделать снимок автомобиля. На фото должны отображаться дата, время фиксации, а также скорость авто.

В режиме патрулирования (видеофиксации. - Авт.) радар постоянно излучает радиосигнал, измеряющий скорость машин, и снимает происходящее на дороге на видео. Как только «Визир» фиксирует нарушение, он оповещает звуковым сигналом и параллельно с этим фиксирует те же данные, что и во время стационарного контроля: дату, время и скорость автомобиля.

— А есть погрешности у этого прибора?

— Конечно, он не идеален. В режиме патрулирования погрешность «Визира» составляет 1—2 километра. Правда, как показывала практика прошлых использований «Визира», правоохранители не всегда сообщали водителям об этом нюансе.

— О каких еще моментах нужно знать водителю, которого остановили за превышение скорости, зафиксированное «Визиром»?

— При общении с полицейскими нужно помнить не только о погрешности прибора. Обязательно следует посмотреть фото или видео, где зафиксировано нарушение. Поскольку «Визир», в отличие от TruCAM, использует для измерения скорости не лазер, а радиоволны, на фото должен быть только один автомобиль-нарушитель. Если там есть хотя бы часть другой машины, это уже повод для оспаривания нарушения, так как нет никакой гарантии того, что прибор зафиксировал именно вашу скорость.

Кроме того, ранее суды очень часто отменяли протоколы о нарушении, зафиксированном «Визиром», если фото автомобиля нечеткое. Для этого я рекомендовал бы водителям не «вываливаться» из общего потока, что поможет избежать встречи с радаром, фиксирующим скорость ближайшей или самой быстрой машины. Но лучше всего по возможности не превышать скоростной режим более чем на 19 километров в час (сейчас в Украине штрафуют за превышение скорости на 20 и выше километров в час. — Авт.).

Напомним, что это не первые новшества для водителей, которые этой осенью вступили в силу в Украине. Так, с 27 сентября заработали новые правила парковки, за нарушение которых грозят серьезные штрафы и даже эвакуация автомобиля. Кстати, оказалось, что к большинству положений нового закона о парковках Украина не готова: нет ни парковщиков, ни паркоматов

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