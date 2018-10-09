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В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве журналистки
В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве известной журналистки Виктории Мариновой. О задержанном известно, что он — иностранец.
Тем временем ресурс Darik News сообщает, что по неподтвержденным пока что данным, подозреваемый — гражданин Румынии, у которого нашли молдавский паспорт. Задержанного доставили в полицию города Рус.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Прокурор Георгий Георгиев заявил, что смерть тележурналистки наступила от многочисленных ударов по голове. Кроме того, Викторию душили и изнасиловали. Следствие рассматривает две основные версии: профессиональная деятельность журналистки и ее личная жизнь. Местные СМИ сообщали, что Виктория Маринова запустила на телевидении ток-шоу «Детектор», первый выпуск которого был посвящен случаям мошенничества в Болгарии с денежными средствами, полученными из фонда. Евросоюза. К хищениям мог быть причастен глава болгарской дочерней компании нефтяной компании «Лукойл» Валентин Златеев.
Ранее полиция Словакии сообщила о задержании «подозреваемых в причастности к насильственному преступлению». Новостной портал Dennik N утверждал, что задержаны подозреваемые в причастности к громкому убийству журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты. Преступление было совершено 25 февраля 2018 года — 27-летний журналист и его невеста были застрелены в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.