В Болгарии изнасиловали и убили известную журналистку

Мир

В воскресенье, 7 октября, стало известно о гибели болгарской тележурналистки Виктории Мариновой (на фото в заголовке). Прокурор Георгий Георгиев заявил, что 30-летнюю женщину убили в городе Русе (пятый по величине город Болгарии). Смерть была вызвана многочисленными ударами по голове. Кроме того, Викторию душили.

Труп Мариновой нашли накануне в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки, часть одежды.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов сообщил также, что Виктория перед гибелью была изнасилована. Следствие рассматривает две основные версии — профессиональная деятельность журналистки и ее личная жизнь. Тщательно проверяются связи жертвы и ее контакты.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил надежду на то, что расследование будет успешным. «Мы просто обязаны сделать эту работу», — подчеркнул глава правительства.

Отвечающий за вопросы свободы СМИ представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Харлем Дезир призвал к полному и тщательному расследованию убийства.

По информации местных СМИ, Маринова являлась административным директором отделения телеканала TVN в Русе. В конце сентября она запустила собственное ток-шоу «Детектор». Эта программа намеревалась заниматься журналистскими расследованиями.

Первый выпуск «Детектора» вышел в эфир 30 сентября. Он был посвящен случаям мошенничества в Болгарии с денежными средствами, полученными из фонда Евросоюза. Звучали имена известных болгарских политиков и бизнесменов. Маринова беседовала с журналистами, которые провели собственные изыскания по этому вопросу. Это были Димитар Стоянов и Аттила Биро. Оба были задержаны полицией в связи с убийством Мариновой. Действия полицейских вызвали резкую критику со стороны международной организации «Репортеры без границ».

В 2018 году Болгария опустила на 111-е место в ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом «Репортерами без границ». Это худший результат среди членов Евросоюза. Распространение коррупции, теневые схемы владения СМИ, предполагаемые сговоры между журналистами, политиками и олигархами затрудняют объективное освещение ситуации в стране, считают правозащитники.

Убийство Виктории Мариновой — уже третье убийство журналиста-расследователя в странах Евросоюза за год. В октябре 2017 года на Мальте погибла журналистка Дафна Каруана Галиция. В феврале 2018 года в Словакии застрелили журналиста Яна Куцияка и его невесту.

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