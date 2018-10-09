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Украинские дипломаты на сессии ПАСЕ вывели из себя генсека Совета Европы словами о России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Янглянд, который поставил себе цель: до окончания своего президентства вернуть Россию в ПАСЕ, на заседании Ассамблеи во вторник, 9 октября, вынужден был на трибуне оправдываться перед делегатами по поводу резолюции по России. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
По словам Геращенко, украинские представители напомнили членам Ассамблеи, которые лобируют возвращение российской делегации в ПАСЕ, об аннексии Крыма, войне на Донбассе, о политзаключенных Кремля. На аргументы европейцев о том, что возвращая Россию, они дают возможность российским гражданам защищать свои права в ЕСПЧ, что российский парламент не отвечает за действия Путина, были приведены контраргументы.
Европейским парламентариям напомнили, что Госдума РФ давно приняла закон, которым не признает решение Европейского суда по правам человека. А Госдума РФ несет полную ответственность за аннексию Крыма и войну на Донбассе, так голосовала за это. Также говорили о невыполнении Россией резолюции по сбитому Боингу, вспомнили и другие преступления Кремля.
«Алексей Гончаренко напомнил, что с русскими страшно садиться за один стол — могут отравить. И нужны средства для химзащиты, которыми следует пользоваться тем, кто собирается открыть России двери. Для наглядности он надел резиновые перчатки. И здесь Генсек Янгланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому его … попросило руководство ПАСЕ», — пишет Геращенко.
По ее словам, выступление генсека вызвало абсолютно противоположный эффект.
«Британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения дебатов и заявили, что не позволят Янгланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на дебаты и вообще против шантажа и давления. Мы поддержали британцев аплодисментами», — добавляет парламентарий.
Она также уточнила, что «обсуждение очень эмоциональное и драматическое».
«Судя по выступлениям — силы и настроения делятся 50/50. Здоровая часть Ассамблеи четко называет вещи своими именами, эти изменения в регламент направлены исключительно на возвращение России, и это невозможно без выполнения Россией минских соглашений, резолюций ПАСЕ, возвращения Крыма и Донбасса, освобождения заложников», — пишет Геращенко.
При этом, по ее словам, многие европейские респектабельные политики продолжают говорить о необходимости уплаты взносов Россией.
Политик также добавила, что в кулуарах ПАСЕ «гоняют российские пропагандисты и представители псевдоукраинских пропагандистских каналов».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к проекту изменений в правила введения санкций, которые делают возвращение делегации России в ПАСЕ невозможным.
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