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В МВФ предупредили о падении курса гривни
В 2019—2020 годах гривна будет обесцениваться по отношению к доллару. Это следует из прогноза Международного валютного фонда в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).
Так, ежегодно гривна будет девальвировать на 5−6% и соответственно доллар будет стоить: 2018 год — 27,07 грн, 2019 год — 28,655 грн, 2020 год — 29,925 грн.
Отметим, что в госбюджете Украины на 2018 год заложили курс 29,3 грн за доллар, а в прошлом году — 27,2 грн. По прогнозам Кабмина, в конце 2019 года курс доллара в Украине составит 29,4 гривны. Предыдущий правительственный прогноз (основной сценарий развития экономики) относительно стоимости доллара был таким: 2019 год — 28,2 грн, 2020 год — 29,7 грн, 2021 год — 30,4 грн.
Согласно данным опроса НБУ во втором квартале 2018-го, большинство представителей украинского бизнеса прогнозировали средний обменный курс гривны к доллару США в следующие 12 месяцев на уровне 28,63 грн. Прогноз в первом квартале был выше — 29,53 грн.
Опрошенные Европейской Бизнес Ассоциацией топ-менеджеры компаний прогнозируют, что в 2019 году курс доллара в Украине составит 30 гривен.
Как писали «ФАКТЫ», пока в Украине продолжает дешеветь доллар. Так, на 9 октября Национальный банк установил стоимость валюты США на уровне 28,09 грн.
Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек отметил, что в стране нет оснований для существенного ослабления национальной валюты.
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