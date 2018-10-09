Когда снова начнет дорожать доллар — появился прогноз

Деньги

На отечественном валютном рынке продолжает дешеветь доллар (на днях «ФАКТЫ» сообщали о причинах резкого укрепления гривни). Так, на 9 октября Национальный банк установил стоимость валюты США на уровне 28,09 грн. Таким образом, после выходных гривня, согласно официальному курсу, подорожала на 9 копеек, а с начала осени (3 сентября) — укрепилась на 28 копеек.

— На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,7 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,27 грн до 28,08 грн (минус 0,7 процента). Доллар на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время опустился с 28,210−28,240 грн до 28,090−28,115 грн (минус 0,4 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю просели с 27,97−28,25 до 27,95−28,19 грн (минус 0,1−0,2 процента).

Эта неделя на межбанке открылась незначительным удешевлением доллара, но финансисты считают, что ниже нынешних отметок стоимость валюты США уже вряд ли опустится:

— По итогам межбанковских торгов 8 октября доллар потерял всего 1 копейку и закрепился к вечеру в рамках 28,09−28,11 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Из-за выходного дня в США (там в понедельник отмечали День Колумба) украинские компании не могли отправлять доллар иностранным партнерам. Поэтому не создавали значительного спроса на валюту и не давили на курс. Скорее всего, 9 октября межбанк будет открываться в рамках 28,10−28,15 грн. Вполне может возникнуть временный валютный дефицит, который, думаю, смогут покрыть банки за счет своих позиций. Доллар на рынке есть. Так что его продадут, но только чуть дороже.

В столичных обменных пунктах и кассах банков также наблюдается затишье, хотя курс валюты США начинает приподниматься. Например, 9 октября самый дешевый доллар стоит 28,07 грн (плюс 2 копейки после выходных). При этом средний курсовой диапазон не изменился: покупка 27,50—27,61 грн, продажа — 28,16−28,35 грн за доллар. Банкиры считают, что 9—10 октября наличный курс может еще откатиться на 2—3 копейки.

Что касается курса евро, то он продолжает снижаться. На 9 октября Нацбанк определил стоимость евро на уровне 32,24 грн — минус 20 копеек за выходные. При этом в обменных пунктах курс евро падает гораздо медленнее: покупка — 32,18—32,22 грн, продажа — 32,58—32,60 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в Украине был озвучен весьма оптимистичный прогноз по курсу доллара. fakty.ua/282 859 Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек отметил, что в стране нет оснований для существенного ослабления национальной валюты. Еще один известный экономист рассказал «ФАКТАМ», что к концу года курс доллара может удержаться, не доходя до 30 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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