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Неожиданный поворот в деле Зайцевой и Дронова: суд назначил новые экспертизы
Ходатайство адвокатов участников резонансного ДТП Геннадия Дронова и Елены Зайцевой о проведении повторных экспертиз по делу принято к рассмотрению. Такое решение принял суд Киевский райсуд Харькова.
«Адвокаты Зайцевой и Дронова подали ходатайство о проведении повторных экспертиз, поскольку, по их мнению, экспертизы проведены не в полном объеме», — рассказали в суде, пишет «Укринформ».
По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, скорость движения Lexus на грани перекрестка, где произошла авария, официально не установлена, несмотря на видеозаписи.
В то же время адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко, просит предоставить все видео патрульных — не только с места ДТП. Следующее заседание суда назначено на 16 октября в 14:00.
Как писали «ФАКТЫ», 18 сентября Киевский районный суд Харькова оставил за решеткой подозреваемых в совершении смертельного ДТП на улице Сумской — Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 16 ноября.
20 июля выяснилось, что в деле смертельного ДТП исчез один из основных свидетелей — нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украине территории.
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