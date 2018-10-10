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По каким адресам с 10 по 14 октября в Киеве запланированы продуктовые ярмарки
В Киеве традиционно заработают продовольственные ярмарки. С 10 по 14 октября торговля пройдет во всех районах, где предусмотрена продажа сельхозпродукции и продуктов ее переработки по многим группам товаров. Аграрные хозяйства, фермеры и предприятия в широком ассортименте представят овощи-фрукты, а также бакалею, мед, мясо-молочные и другие изделия, сообщили в горгосадминистрации.
10 октября (среда) торговля развернется:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8.
11 октября (четверг) горожане смогут приобрести продукты:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;
12 октября (пятница) покупателей ждут:
в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
13 октября (суббота) сельхозярмарки организованы по адресам:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
в Деснянском — на улице Александра Сабурова (в границах просп. Владимира Маяковского и улицы Оноре де Бальзака);
в Днепровском — на улице Андрея Малышко, 9−19;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), улице Светлицкого, 33;
в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);
в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской).
14 октября (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:
в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Соломенском — на улице Федора Эрнста, 14а;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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