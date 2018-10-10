Украина

По каким адресам с 10 по 14 октября в Киеве запланированы продуктовые ярмарки

В Киеве традиционно заработают продовольственные ярмарки. С 10 по 14 октября торговля пройдет во всех районах, где предусмотрена продажа сельхозпродукции и продуктов ее переработки по многим группам товаров. Аграрные хозяйства, фермеры и предприятия в широком ассортименте представят овощи-фрукты, а также бакалею, мед, мясо-молочные и другие изделия, сообщили в горгосадминистрации.

10 октября (среда) торговля развернется:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8.



11 октября (четверг) горожане смогут приобрести продукты:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;

12 октября (пятница) покупателей ждут:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

13 октября (суббота) сельхозярмарки организованы по адресам:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском — на улице Александра Сабурова (в границах просп. Владимира Маяковского и улицы Оноре де Бальзака);

в Днепровском — на улице Андрея Малышко, 9−19;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), улице Светлицкого, 33;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской).



14 октября (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Соломенском — на улице Федора Эрнста, 14а;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

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