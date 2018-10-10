Не сможет выйти замуж в течение нескольких лет: юристы объяснили особенности развода Ани Лорак

Шоу-бизнес

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», гастролирующая по РФ украинская певица Ани Лорак недавно вернулась в Украину ради выступения на «Интере». Кроме того, певица также успела и подать документы на развод в киевскую нотариальную контору.

Вскоре после того, как эта информация появилась в СМИ, представители опальной исполнительницы попросили «отнестись с уважением и пониманием к личному пространству артистки». Однако, журналисты обратились за комментариями к юристу, который разбирается в бракоразводных моментах, пишет «Без Табу».

«Схема такова: если пара подает на развод в Украине, то иск подается в суд по месту регистрации семьи. Затем суд делает запрос в Минюст, Минюст делает запрос в ту страну, где живет ответчик. Процедура долгая и сложная — она должна пройти все инстанции между странами. Как правило, это может занять несколько лет»,— рассказал юрист.

Читайте также: Грусть и печаль в глазах: Ани Лорак опубликовала трогательное фото с дочерью

Кроме того, есть и другой путь — можно подавать в суд по законодательству того государства, гражданином которого является ответчик. В данном случае — в Турции. Но для этого нужно досконально знать законодательство этой страны. Там процедура развода происходит по-другому. В мусульманских странах, например, бракоразводный процесс проходит намного сложнее, чем в Украине, может длиться несколько лет. И не всегда пару разводят. Не всегда указанные причины являются основой для развода, отметил адвокат.

К тому же суд будет рассматривать отдельный иск и о разделе имущества, которое Ани Лорак и ее супруг Мурат нажили в браке. Поэтому бракоразводный процесс, по словам юриста, может затянуться на несколько лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест. При этом певица достойно вышла из ситуации — она не стала устраивать шоу из-за измены, «спокойно» подала на развод и при этом даже решила не препятствовать в будущем общению Софии с отцом Муратом Налчаджиоглу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter