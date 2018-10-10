Донецкая фильтровальная станция останавливает работу: список городов, оставшихся без воды

Украина

Донецкая фильтровальная станция (ДФС), находящаяся в подконтрольной Украине Авдеевке, приостанавливает работу с 10 октября. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

По его словам, причиной такого шага стало проведение планового ремонта оборудования.

«Вниманию жителей Авдеевки. Завтра днем будет остановлена Донецкая фильтровальная станция. Причина — ремонт оборудования», — написал он Facebook. Как ожидается, что запуск ДФС планируется на четверг 11 октября.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак — всего около 600 тыс. человек.

Как писали «ФАКТЫ», Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрелов. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов. Также оккупанты неоднократно обстреливали ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

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