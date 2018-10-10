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В СБУ обьяснили, почему не могут наказывать за двойное гражданство
Служба безопасности Украины не может наказать госчиновников, имеющих двойное гражданство. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Об этом она заявила, комментируя информацию о том, что более 300 госслужащих и чиновников в Закарпатской области имеют венгерские паспорта.
«А у нас есть в законодательстве ответственность за двойное гражданство?», — ответила она вопросом на вопрос о том, примет ли Служба безопасности меры в связи с двойным гражданством этих чиновников, сообщает УНИАН.
Она также добавила, что если речь идет о государственных служащих, то в рамках своей компетенции СБУ может их лишить доступа к гостайне, если они являются ее носителями.
Вместе с тем Гитлянская добавила, что СБУ проведет проверку этих должностных лиц на предмет доступа к государственной тайне.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Сети появилось видео торжественной присяги украинцев на верность Венгрии в консульстве этой страны на Закарпатье по случаю вручения им венгерских паспортов. Из-за видео разгорелся дипломатический скандал, приведший к тому, Украина и Венгрия выслали по одному своему дипломату.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!