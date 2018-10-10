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Одесса входит в сферу интересов РФ: озвучен прогноз по потере Украиной важного региона
Российские политики давно говорят, что Одесса входит в сферу интересов Кремля, однако, помимо внешней угрозы, в этом регионе также наблюдаются участившиеся нападения на проукраинских активистов.
С таким заявлением в комментарии «ФАКТАМ» выступил бывший лидер местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, переживший три покушения.
«Весной 2014-го были попытки провозгласить „Одесскую народную республику“, захваченная горадминистрация с поднятым над ней российским флагом. Сейчас ситуация очень опасна не только в Одессе, но и по всей стране. Идет системный террор против общественных активистов. И, возможно, не без помощи МВД», — говорит активист.
По его словам, Южная Пальмира отдана на откуп местным политическим элитам в лице Геннадия Труханова и его соратникам.
«Мы постоянно это наблюдаем — как коррупционные преступления, так и связанные с посягательствами на национальную безопасность. Фактически сегодня национальный суверенитет не распространяется на Одессу», — констатирует Сергей Стерненко.
Он подчеркнул, что Одесса стратегически и географически является очень важным для России регионом. Возможная его потеря может поставить под вопрос существование Украины как государства.
Подробнее о ситуации в Южном регионе читайте в статье «ФАКТОВ» Влияние России и «латентные сепаратисты» у власти: почему Украина может потерять Одессу.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!