Украина

"Живите, где живете, и нам не мешайте": крымчане возмущены нашествием оккупантов

В оккупированном Крыму местные жители обвинили Россию в разрухе, нищете и безработице на полуострове. Они признают, что уровень жизни после аннексии ухудшился.

Так, на местных форумах люди обсуждают темы о переезде россиян в города на полуострове. Блогер КРЫМский бандеровец подчеркнул, что в последнее время крымчане массово отговаривают жителей РФ от переезда.

«Крым. Саранча пробивается в Феодосию. Начался срач. Уже понаехавшая написала неблагодарным, что «россия нас после Украины отмывает». Местные в*тники заткнули лживую понаехавшую. Оказалось, что до оккупации было лучше, а «Россия принесла только разруху нищету и безработицу», — сказано в сообщении в Twitter.

Так, из хода дискуссии на форуме следует, что местные жители крайне негативно настроены против россиян, которые собираются переехать в Крым.

«Живите, где живете и нам не мешайте», «Вас тут никто не ждет», «Оставайтесь на месте — тут делать нечего», «Давайте все материковых бомжей к себе приютим, Крым же огромен… Это мой дом, который потихоньку переполняется и становится менее пригодным для жизни», — написали в соцсети. В ответ на этот комментарий последовала гневная реакция россиянки, которая считает, что «Россия отмыла Крым».

«Вас Россия приняла, отмывает после Украины. Дороги, садики вам строит, а вы такие неблагодарные. Народ бомжами называете», — заявила женщина. После такого дерзкого поста пользователи буквально высмеяли ее заявления о том, как РФ якобы улучшает жизнь на полуострове. «А до России садиков не было и ездили по полям. Я в курсе», «Как-то про дороги вы чуток погорячились… Раньше дороги были лучше», «Кто кого принял — еще надо подумать», «Россия принесла в Крым только разруху, нищету и безработицу», — сказано в обсуждении.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Крыму российские оккупанты приняли решение о возобновлении производства на предприятии «Крымский титан», ставшем причиной экологической катастрофы. В сложившихся условиях российские пограничники и военнослужащие ВС РФ пытаются перевестись в другие места несения службы или расторгнуть контракт. Также военные начали проявлять массовое недовольство, высказывать претензии к командованию.

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