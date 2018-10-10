Происшествия

Два смертельных ДТП на Львовщине: виноват туман? (фото)

Утром, 10 октября, на Львовщину, как и на некоторые другие области Украины, опустился густой туман. Водители, видимо, не успели сориентироваться в ситуации, что привело к нескольким серьезным дорожно-транспортным происшествиям на трассе Киев — Чоп.

— Около 8:00 возле села Орява Сколевского района автомобиль Honda под управлением 50-летнего львовянина столкнулся с Peugeot, которым управляла 23-летняя жительница Турковского района. Женщина от полученных травм погибла на месте, а ее четырехлетняя дочь была госпитализирована.

Вторая авария произошла возле села Лубяна Николаевского района. Там в 9:10 столкнулись ехавшие в одном направлении автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель. В результате микроавтобус съехал в кювет. Погиб один человек, еще шесть пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, — рассказали «ФАКТАМ» в ГУ Национальной полиции Львовской области.

По информации других источников, в ГАЗели ехали строители местной дорожной фирмы.

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Во вторник, 9 октября, в Киеве столкнулись Volkswagen Passat и Ford Explorer, двигавшиеся в сторону станции метро «Дорогожичи».

А 8 октября Toyota Camry влетела в припаркованную на обочине Надднепрянского шоссе в Киеве фуру DAF.

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