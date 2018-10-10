"Серый кардинал" Путина неожиданно встретился с главарем "ДНР"

Украина

Помощник президента России встретился в Москве с главарем боевиков «ДНР» Пушилиным.

О встрече, на которой «обсуждались вопросы подготовки к выборам главы и народного совета ДНР и социальные проблемы Донбасса», сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Бывший МММ-щик Пушилин в свою очередь подтвердил, что рандеву было: «Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике». При этом кандидат на место «главы республики», которого демонстративно поддерживает Кремль, отметил, что «получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан», что «в ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения», что «сдерживание роста цен по некоторым товарам первой необходимости также признано приоритетом».

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Еще Чеснаков сообщил, что во встрече участвовал «высокопоставленный сотрудник Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который теперь курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР». В частности, он «отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам избирательной кампании». «До этого он курировал отношения с Южной Осетией, хорошо справлялся с работой и теперь пошел на повышение», — сказал он.

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