Происшествия

Смотрящий от криминального авторитета: в Одессе задержали иностранца, устроившего дебош в суде

Правоохранители задержали в здании Суворовского районного суда Одессы гражданина, который в ходе судебного заседания угрожал потерпевшему физической расправой.

Как сообщили в полиции, суд рассматривает материалы уголовного производства по обвинению одного из смотрящих от уголовного авторитета, который летом в Одессе застрелил человека.

«Речь о так называемом смотрящем по прозвищу „Садик“, — уточнили в полиции, — соратники которого по этнической преступной группе пытались препятствовать ходу заседания, а также выкрикивали угрозы в адрес потерпевшего и блокировали доступ в помещение. Один из правонарушителей, 35-летний гражданин государства ближнего зарубежья, задержан. Выяснилось, что этот иностранец уже не в первый раз нарушает законодательство. В одесском суде рассматривается дело по обвинению его в незаконном обращении с оружием».

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. В отношении двух других нарушителей проводятся следственные действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали очередного «смотрящего», который «курировал» мелкий рэкет.

«ФАКТЫ» также анонсировали эксклюзивное интервью первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина: «Криминальный мир сейчас живет не по понятиям, воры в законе работают на ФСБ».

А в сентябре в международном аэропорту «Одесса» правоохранители задержали известного «вора в законе».

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