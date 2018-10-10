Почему на заправках резко подорожал сжиженный газ

Деньги

Стоимость всех видов горючего продолжает расти. Но наиболее неожиданным для автомобилистов стал скачок цен на сжиженный газ. Только за один день, 9 октября, АЗС увеличили цену литра автогаза на 2−38 копеек. А с понедельника до среды его цена выросла в среднем на 20 копеек. Сегодня, 10 октября, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 33,13 грн, дизельного топлива — 31,24 грн, а сжиженного газа — 15,67 грн.

Главной причиной роста цен на топливо остается подорожание нефти на мировом рынке. Хотя в предпоследние несколько дней нефтяные котировки стабилизировались. 10 октября баррель нефти Brent продавали за 84,8 доллара. Эксперты объясняют такую стабилизацию тем, что Международный валютный фонд понизил прогнозы глобального экономического роста на 2018-й и 2019 годы. По мнению финансистов МВФ, растущая напряженность в международной торговле и увеличивающиеся импортные тарифы негативно сказываются на темпах роста мировой экономики. В условиях, когда развивающиеся экономики столкнулись с ужесточением глобальной финансовой системы и падением курса местных валют по отношению к доллару США, это может привести к сокращению спроса на сырую нефть.

А вот рост цен на сжиженный газ в Украине связан не только со стоимостью нефти.

«Главным фактором подорожания стало увеличение стоимости импортного сжиженного газа, в первую очередь — российского. Сейчас в России наблюдается сокращение производства этого топлива, что привело к возникновению дефицита и, соответственно, подорожанию. Но и газ, поступающий из Европы, тоже дорожает, под влиянием общего увеличения стоимости горючего на фоне роста цен на нефть», — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

По словам эксперта, возросшие оптовые цены на сжиженный газ создают предпосылки для дальнейшего повышения розничных цен.

«Сейчас тонна сжиженного газа стоит более 26 тысяч гривен. Это значит, что обоснованная цена литра этого топлива на заправке вскоре может достигнуть чуть более 16 гривен. Ну, и не забываем, что топливный рынок до сих пор ощущает воздействие недавней девальвации национальной валюты.

Хочу отметить, что при нынешнем соотношении стоимости бензина и сжиженного газа переводить автомобили на использование газа все еще выгодно. Традиционно считается, что это рентабельно делать, если стоимость газа составляет не более 60% цены бензина. При нынешнем соотношении установка газового оборудования еще выгодна и со временем окупится. Так будет, пока стоимость сжиженного газа не достигнет 20 гривен за литр. А ездить на этом топливе всегда выгоднее, чем на бензине, даже если оно будет стоить 25 гривен за литр (при сохранении нынешних цен на бензин)", — отметил Артем Куюн.

Стоит напомнить, что последний скачок цен на автогаз наблюдался в июле. Тогда он был вызван дефицитом горючего, возникшим из-за сокращения поставок из-за рубежа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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