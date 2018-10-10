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Уничтожение оккупантами крымских виноградников показали на фото из космоса
После аннексии Россией Крыма уничтожаются виноградники Судакской долины. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ).
«Действия оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя ставят под угрозу существование винодельческой отрасли на Крымском полуострове», — говорится в сообщении.
В МинВОТ отмечают, что по состоянию на 2012 год площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 га. После аннексии Крыма количество полей с виноградом сократилась почти на половину и сейчас составляет 397,8 га.
Оккупанты забросили винодельческую отрасль. Часть виноградников заросла деревьями и кустарниками, часть выкорчевали, часть забросили и не обрабатывают. И на тех участках, где виноград еще обрабатывают, резко снизилась урожайность. Если до аннексии в Крыму собирали 56 центнеров винограда с гектара, то после прихода россиян сбор составляет только 35,4 центнера.
Одним из основных факторов ухудшения ситуации в министерстве считают незаконные действия оккупационных властей полуострова, которые продают крымские земли. На территории бывших виноградников ведется строительство объектов инфраструктуры, прокладываются дороги.
В министерстве отмечают, что действия России свидетельствуют о том, что «государство-оккупант не заинтересовано в развитии Крыма с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к необратимому вреду окружающей среде и убыткам для населения, проживающего на этой территории».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинской властью проводилась последовательная работа по реконструкции старых и посадке новых виноградников в Крыму Также сообщалось, что часть виноградников на полуострове пострадала от химатаки в Армянске. Плантации были обожжены ядовитыми выбросами предприятия «Крымский титан».
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