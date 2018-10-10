Общество

BlaBlaCar стал платным: что нужно об этом знать

Популярный сервис BlaBlaCar по планированию поездок на попутных авто начинает внедрять платный доступ к бронированию мест у водителей. Так, в ноябре пассажирам предложат два варианта платного доступа к сервису: на один день (за 49 гривен) или на один месяц (за 59 гривен). Напомним, что недавно в Украине был создан сервис, позволяющий арендовать место в багаже другого человека.

Сообщается, что оплата бронирования мест может производится как на сайте BlaBlaCar, так и в мобильном приложении. При этом за бронирование мест в поездках на расстояние до 120 километров по-прежнему не нужно будет платить. Бесплатным останется доступ к сервису и для владельцев автомобилей BlaBlaCar, которые размещают информацию о будущей поездке.

Также в сервисе сообщают, что итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами на билет на автобус или поезд — размер компенсации, которую может попросить водитель у попутчиков, будут контролировать. Так что владелец автомобиля сможет лишь частично компенсировать свои расходы, а не получить прибыль.

Новые условия будут работать следующим образом: после того, как пассажир запланирует поездку и увидит список подходящих ему водителей-попутчиков, при попытке бронирования (на расстояние свыше 120 км) ему предложат купить один из вариантов доступа: на 1 день или на 1 месяц.

Действующие пользователи сервиса в Украине (а их порядка четырех миллионов) получают возможность в течение трех месяцев пользоваться BlaBlaCar бесплатно. Бесплатный доступ нужно будет активировать до ноября 2018 года. Новые пользователи, зарегистрировавшиеся на BlaBlaCar, получат возможность бесплатно бронировать места в течение 1 месяца. После этого им предложат купить один из платных доступов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», BlaBlaCar решил поменять алгоритм поиска попутчиков в предстоящую поездку — компания приняла во внимание, что многие потенциальные попутчики живут в пригородах и в небольших населенных пунктах, в стороне от крупных транспортных узлов и магистралей, и разрешила отклонятся от основного маршрута.

Также эксперты советовали отказываться от поездки, если паспортные данные пассажира или водителя не совпадают с заявленными на сайте.

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