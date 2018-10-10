Общество

Украинцы сами смогут регулировать тепло в квартирах: принято важное решение

В среду, 10 октября, на заседании правительства был утвержден порядок определения технической возможности установки счетчиков тепловой энергии в квартирах многоэтажных жилых домов. Об этом сообщает «Урядовий портал».

«Установление распределительного учета тепловой энергии даст возможность каждому украинцу экономить потребление тепла и платить по собственному счетчику. Выбрать оптимальную систему индивидуального учета можно при технической возможности инженерных систем в доме», — так прокомментировал принятое постановление вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

По словам чиновника, ранее индивидуальный учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления. А жители домов старой постройки, не имея технической возможности установить счетчик, платили за объем тепла, которое потребляло все здание по коммерческому домовому узлу. То есть все платили одинаково, независимо от количества потребленного тепла.

«Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не за перерасход нерадивого соседа», — уточнил Зубко.

По его словам, доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений, как это делается в европейских странах.

Чиновник также добавил, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Платить за установку такой системы должны потребители, то есть владельцы квартир.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с тем, что правительство не разработало нормативные акты для реализации нескольких законов по жилищно-коммунальным вопросам, парламент временно отложил реформирование ЖКХ. А о том, как людям платить за коммуналку, когда в многоэтажных домах появятся счетчики воды и тепла, читайте в материале «ФАКТОВ».

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