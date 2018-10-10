Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

Во Львовской области диабетики не могут получить важнейший для жизни препарат

15:41 10 октября 2018   66
шприц
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Дрогобычском районе Львовской области сложилась критическая ситуация с бесплатной выдачей инсулина больным сахарным диабетом. Как информирует пресс-служба Дрогобычского горсовета, по словам мэра города Тараса Кучмы, аптечные учреждения отказываются отпускать инсулин из-за долга бюджета перед ними.

— Если до 30 октября не будет профинансировано обеспечение больных бесплатным инсулином, местная власть будет вынуждена пойти на крайние меры и перекрыть долг аптекам за счет премиального фонда исполнительных органов, руководящего состава горсовета, работников бюджетных учреждений. Необходимо восстановить выдачу больным инсулина, без которого они не могут жить. Ситуация критическая, и мы не может оставлять людей один на один с этой проблемой, — предупредил Тарас Кучма.

Пресс-служба напомнила, что Программа по обеспечению бесплатным инсулином больных сахарным диабетом является государственной и должна гарантированно финансироваться из бюджета. Однако в Украине обеспечено неполное финансирование, из-за чего во всех регионах возникла критическая ситуация с выдачей препарата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американские ученые создали инсулиновые таблетки, поэтому вскоре болезненные инъекции страдающим сахарным диабетом могут уже не понадобиться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины