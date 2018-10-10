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Во Львовской области диабетики не могут получить важнейший для жизни препарат
В Дрогобычском районе Львовской области сложилась критическая ситуация с бесплатной выдачей инсулина больным сахарным диабетом. Как информирует пресс-служба Дрогобычского горсовета, по словам мэра города Тараса Кучмы, аптечные учреждения отказываются отпускать инсулин из-за долга бюджета перед ними.
— Если до 30 октября не будет профинансировано обеспечение больных бесплатным инсулином, местная власть будет вынуждена пойти на крайние меры и перекрыть долг аптекам за счет премиального фонда исполнительных органов, руководящего состава горсовета, работников бюджетных учреждений. Необходимо восстановить выдачу больным инсулина, без которого они не могут жить. Ситуация критическая, и мы не может оставлять людей один на один с этой проблемой, — предупредил Тарас Кучма.
Пресс-служба напомнила, что Программа по обеспечению бесплатным инсулином больных сахарным диабетом является государственной и должна гарантированно финансироваться из бюджета. Однако в Украине обеспечено неполное финансирование, из-за чего во всех регионах возникла критическая ситуация с выдачей препарата.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американские ученые создали инсулиновые таблетки, поэтому вскоре болезненные инъекции страдающим сахарным диабетом могут уже не понадобиться.
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