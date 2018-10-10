Украина

Через два года для 300 тысяч жителей Троещины заработает новый мост, – Кличко

Власти Киева делают все, чтобы через два года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост. Об этом в среду, 10 октября, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции строительных работ на объекте. По его словам, введение в эксплуатацию Подольского мостового перехода значительно улучшит сообщение между левобережной и правобережной частями города. Кроме того, завершение строительства моста вместе с подходами к нему улучшит дорожную ситуацию в столице в целом.

«Проектная пропускная способность мостового перехода — 60 тысяч авто в сутки. Это существенно разгрузило бы другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по пяти мостам через Днепр в Киеве составляет всего около 300 тысяч авто. И в часы пик пропускная способность мостов превышается почти в три раза», — отметил Кличко.

Мэр напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. А документы о планах его возведения датированы еще 1979 годом. Чтобы закончить строительство, городу нужны немалые деньги. Кличко отметил, что постоянно ведет переговоры с иностранными инвесторами для привлечения средств.

За все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн из бюджета. Для завершения строительства нужны еще 7 млрд грн. В 2018 году выполнено работ более чем на 500 млн грн. В частности, речь идет о работах по укреплению опор и сооружению новых. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова — более 10 километров.

«При условии надлежащего финансирования нам нужно примерно два года, чтобы запустить мост. А потом можно будет говорить уже и о строительстве метро. Вопрос метро на Троещину остается для нас очень важным, и мы должны этот проект реализовать», — заявил мэр столицы.

Кличко отметил, что в планах на следующий год — завершение работ на основном перегоне моста. За это время строители должны убрать опоры, которые поддерживают арочную конструкцию.

Также, чтобы продолжить работы, необходимо снести несколько незаконно построенных дач, которые мешают дальнейшему продвижению строительства. Эти дела сейчас рассматриваются в судах.

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