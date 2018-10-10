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Источник рассказал, действительно ли Ющенко подключат к переговорам по Донбассу
Третий президент Украины Виктор Ющенко не заменит Леонида Кучму на переговорах Трехстронней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Об этом рассказал «ФАКТАМ» политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк, ссылаясь на собственные источники.
«Если речь идет о замене Леонида Кучмы Виктором Ющенко на переговорах в Минске, то, насколько я знаю из своих источников, это фейк и вброс», — отметил Октисюк.
По словам эксперта, сейчас не планируется никаких кадровых изменений.
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«Западные дипломаты называют подобную информацию фейком и не получали никаких сообщений о кадровых изменениях в украинской группе минского формата. Также о подобных изменениях не знают представители украинской власти, с которыми я общался. Они не подтверждают этого даже на уровне слухов. А ведь, как правило, перед серьезными кадровыми решениями появляются слухи об этом, в том числе и в дипломатических и парламентских кругах. Но сейчас их нет», — уточнил аналитик.
Напомним, второй президент страны Леонид Кучма принял решение уйти с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
О возможных кадровых изменениях с украинской стороны в минском формате переговоров по Донбассу и о том, насколько они могут быть перспективны в ближайшее время, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Правда ли, что Кучму на переговорах по Донбассу заменит Ющенко?».
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