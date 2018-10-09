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Проблема для Путина: росСМИ рассказали, кто может сменить Кучму на переговорах в Минске
Президент Украины (2005 — 2010 гг.) Виктор Ющенко, который недавно встречался с белорусским лидером Александром Лукашенко, может стать новым представителем нашей страны на переговорах в Минске. Не исключено, что он сменит на этом посту в Трехсторонней контактной группе президента Украины (1994 — 2005 гг.) Леонида Кучму, который покинул переговорную группу.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, сообщает российский «Коммерсант». При этом собеседник издания назвал Виктора Ющенко «самым антироссийским президентом Украины» и добавил: «Это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит».
Также среди возможных кандидатов на этот пост назывались первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко и советник президента Украины Петра Порошенко дипломат Руслан Демченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время одной из встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске представители боевиков бросили Леониду Кучме окровавленный паспорт — документ принадлежал погибшему на Донбассе украинцу, Герою Украины Василию Слипаку.
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