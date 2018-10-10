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Нападение на Михайлика: адвокаты подозреваемых в покушении затягивают рассмотрение дела
В среду, 10 октября, во время рассмотрения в Апелляционном суде Одесской области дела об изменении меры пресечения подозреваемым в покушении на активиста Олега Михайлика, адвокаты обвиняемых заявили отвод председательствующему в процессе Александру Потанину.
Защитники обвиняемых Владимир Поярков и Кристина Задворная заявили, что сомневаются в объективности судьи. В частности, сослались на его предвзятое отношение и отклоненное ранее ходатайство адвоката третьего подозреваемого, инвалида Торнике Нагладзе. Это, по их мнению, дало возможность судебной коллегии оставить в силе решение суда первой инстанции о содержании подозреваемого в СИЗО.
Адвокат Поярков добавил также, что после принятия решения по Нагладзе Потанин сказал прокурору Юрию Богомолову, чтобы наследующее заседание тот приходил с более весомыми доказательствами. Это, по словам защитника, может свидетельствовать о недостаточной объективности Потанина.
Несмотря на протест прокурора, судьи, посовещавшись, приняли решение удовлетворить ходатайство об отводе. Они сообщили, что передадут материалы в канцелярию, чтобы их распределили другой коллегии судей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в деле о нападении на активистов Устименко и Михайлика суды вынесли новые решения.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!