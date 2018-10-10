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Луценко раскрыл новые подробности по делу Бабченко
Следствие по делу об организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко существенно продвинулось. Прогрессу в расследовании способствовал тот факт, что организатор покушения Борис Герман пошел на сотрудничество с СБУ и дал «интересные показания». Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Так, благодаря Герману стала известна личность человека, организовывавшего и финансировавшего преступный центр, который готовил теракты против журналистов и общественных деятелей. По словам генпрокурора, Герман указал конкретное физическое лицо, но в данный момент этот организатор и финансист скрывается в РФ.
Герман подтвердил не только существование списка потенциальных жертв терактов. Подследственный указал на свои контакты с лицами, которые проходят по делу. Об этом сообщает РБК-Украина.
Также генпрокурор предупредил, что подобный центр мог быть не единственным в Украине. «По предварительной информации он был не единственный на территории Украины. СБУ тщательно работает над нейтрализацией центров террористической или диверсионной деятельности против украинских граждан и журналистов в том числе», — заверил Луценко.
Напомним, сорвав в мае текущего года планировавшееся убийство журналиста Бабченко, СБУ вышла на организатора преступления и вскрыла переписку групп, задействованных в террористической деятельности.
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