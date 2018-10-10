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Под Ичней дым и взрывы: новое видео с места ЧП на военных складах
На месте ЧП на военных складах под Ичней взрывы боеприпасов стали единичными, но все еще наблюдается задымление. Видео с места событий по состоянию на 16.30 опубликовало Министерство обороны Украины.
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На территории арсенала в Черниговской области, где 9 октября взорвались боеприпасы, сейчас работают десять групп разминирования. Наблюдение за территорией ведут с помощью дронов, а военная техника продолжает локализацию очагов тления. Работают три инженерные машины разграждения, девять пожарных танков ГПМ-54, 15 пожарных автомобилей. В ликвидации пожара задействованы два самолета АН-32П.
Военной службе правопорядка поручено патрулировать ближайшие населенные пункты, чтобы не допускать мародерства в покинутых домах и информировать население о поведении при обнаружении остатков боеприпасов.
Напомним, в связи со взрывами возле Ични с 9 октября закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от места ЧП. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. Эвакуированы жители — около 12 тыс. человек.
Стало известно, какие боеприпасы хранились на территории арсенала. Взорвались хранилища 120 мм минометных мин, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов «Град».
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