Украина

Ест и не жалуется: в России сделали новое циничное заявление о Сенцове

В России сделали новое циничное заявление по поводу здоровья политзаключенного Олега Сенцова, который с 6 октября решил прервать 145-дневную голодовку. Омбудсмен в унисон с тюремной администрацией хвалит состояние заключенного и быстрый выход из голодовки, хотя врачи называют нынешний рацион Сенцова смертельно опасным.

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «Олег Сенцов выглядит вполне здоровым». Впрочем, тут же уполномоченная дала понять, что сама заключенного не видела, а просто ссылается на сведения своего представителя на Ямале Анатолия Сака. Сак 6 октября в течение получаса пробыл у Сенцова в колонии.

Также Москалькова утверждает, что Сенцов «регулярно принимает пищу» и никаких жалоб — ни на медобслуживание, ни на условия содержания — своим тюремщикам не подавал.

Ранее, напомним, сестра Сенцова сообщила, что от здоровья брата после голодовки «мало что осталось». К гипоксии, анемии, дистрофии добавилась аритмия и ишемия, проблемы с почками и печенью, головным мозгом.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя освобождения из российских тюрем политических узников.

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