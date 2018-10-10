В Украине озвучили печальную статистику самоубийств: названы цифры

Общество

Украина входит в первые 25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие суицида . Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в 2017 году показатель смертности от самоубийства в Украине — 15,3 на 100 тысяч населения. Эта цифра намного превышает аналогичные показатели в большинстве европейских стран.

«Хотя этот уровень снизился с 2005 года (когда было 22,6 смертельных случаев в результате самоубийств на 100 тысяч населения), Украина все еще находится в числе первых 25 стран мира по этому показателю», — подчеркнули в Минздраве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, суицид на планете совершается каждые 40 секунд, а самыми уязвимыми являются подростки и молодежь.

За прошлый год шесть с половиной тысяч украинцев лишили себя жизни по собственной воле.

Отметим, военные действия на Донбассе также привели к значительному увеличению количество случаев суицида, связанного с «посттравматическим синдромом». Известно, что число самоубийств среди бывших бойцов АТО превысило тысячу случаев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине созданные в социальных сетях суицидальные группы уже привели к жертвам среди подростков. Опасные задания распространяются через популярный мессенджер WhatsApp , а также в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

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